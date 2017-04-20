Входящая в группу Draugiem Group компания Printful Properties приобрела офисное здание, расположенное в Риге, по улице О. Вациеша, 6B. Впредь в нем будут работать все предприятия Draugiem Group. На покупку объекта банк SEB предоставил компании долгосрочный заем в размере 3,1 миллиона евро.

Здание реновировано весной 2015 года, его общая площадь составляет 2980 кв.метров. Дополнительно к рабочим помещениям в нем также будут располагаться кафе для сотрудников, зона отдыха под открытым небом, конференц-зал и зал для проведения презентаций продуктов.

Компания Printful ведет свою деятельность в США, где уже работают две типографии — в Лос-Анджелесе и в городе Шарлотта, штат Северная Каролина. Руководство и функции поддержки предприятия базируются в Латвии.

В расположенное в Торнякалнсе здание до конца июля планируется переместить все предприятия Draugiem Group, которые сейчас работают в офисе в Марупе, это в том числе компания системы слежения за транспортом MapOn, разработчик решений для вендинговых компаний VendOn, фирма по разработке решений для умного дома Istabai и команда по развитию социальной сети draugiem.lv.

Printful — печатное предприятие, которое обеспечивает возможность интернет-магазинам предлагать свои печатные услуги, не инвестируя в производственное оборудование. Предприятие предлагает интегрированные услуги на таких известных в мире платформах э-торговли как Shopify, WooCommerce, Storenvy и других, нанося печать на T-футболки, плакаты, кружки, наволочки, шапки, сумки и другие продукты.

В группу Draugiem Group входит 11 различных предприятий, в которых работают более 360 сотрудников в Латвии и США. Printful — крупнейшее и наиболее стремительно развивающееся предприятие группы.