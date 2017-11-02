Интернет-магазин 1a.lv открыл первый центр обслуживания клиентов Uriekste в Риге на правом берегу Даугавы, на ул. Уриекстес, 8B.

"Новый центр обслуживания соответствует требованиям наших клиентов – во-первых, местоположение пункта получения товаров на правом берегу Даугавы, во-вторых, необходимость более удобно получать товары. В центр обслуживания клиентов Uriekste легко добраться на автомашине. Парковка на территории центра обслуживания клиентов бесплатная, и это важный фактор, потому что 40% наших клиентов предпочитают получать выбранный товар на месте, в клиентском центре", – рассказал Марек Зуйка, член правления управляющего интернет-магазином 1a.lv компании Mobilukss.

Новый пункт обслуживания клиентов Uriekste интегрирован в центр логистики 1a.lv. Если покупатель выбирает как пункт получения товара центр обслуживания клиентов, то свой заказ, уже отобранный и подготовленный, он может получить в течение примерно часа.

Время работы центра обслуживания клиентов по рабочим дням – 10:00-20:00, по субботам – 10:00-15:00, воскресенье - выходной.