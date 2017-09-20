Проект предусматривает расширение торгового центра Alfa на 30 000 квадратных метров. После завершения работ общая площадь центра составит более 100 000 квадратных метров, а количество арендаторов будет увеличено с нынешних 170 до 250.

Проект по расширению предусматривает строительство трехэтажного здания, на верхнем этаже которого будет находиться специальная ресторанная зона площадью около 6500 квадратных метров. Такие рестораны, как LIDO, Vairāk Saules, BabyBack Ribs & BBQ и Galleria d’Arte, начнут работать здесь впервые, а популярные рестораны Gan Bei City, Čili Pica и Double Coffee, ныне действующие в торговом центре, откроются здесь заново.

Первый и второй этажи нового строения займут магазины брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Reserved и Mohito, а также новые магазины – Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, House, Cropp, Sinsay и Moskito. На третьем этаже разместится также специальная детская игровая зона площадью 500 квадратных метров. Кроме того, для сторонников активного образа жизни будет открыт спортивный клуб My Fitness площадью 1700 квадратных метров. В рамках расширения будет проведена всеобъемлющая модернизация кинотеатра, находящегося в торговом центре Alfa.

Прилегающая к Alfa территория будет благоустроена и озеленена. Для автовладельцев будет обеспечен удобный доступ в торговый центр, созданы новая подземная автостоянка и дополнительные места парковки. Общая вместимость автостоянок составит 2000 автомобилей. Проект предусматривает также удобное место парковки велосипедов.

Концептуальный проект расширения и дизайн интерьера разработает TTDesign – дизайнерское подразделение компании Multi Corporation. Архитектурные и технические решения возьмет на себя архитектурное бюро Sarma&Norde Arhitekti. За строительство отвечает Merks, одна из ведущих латвийских строительных компаний, а технический надзор за строительством и реновацией будет осуществлять компания Forma 2.