В конкурсе эскизов создания туристического центра и благоустройства лесного парка в Кемери победило решение, предложенное архитектурным бюро Lauder Architekts. Этот эскиз будет использован при разработке строительного проекта, сообщают в Юрмальской думе.

Конкурс эскизов проводила Юрмальская дума, на конкурс поступило 11 решений. Первое место жюри присудило эскизу от Lauder Architekts, второе - предложению фирм Outofbox, Landshape, H2E и IE.LA, третье - эскизу от фирм BB Studija, KUBS и Labie koki.

Победитель конкурса получит 15 000 евро, работы, занявшие второе и третье место, - девять и шесть тысяч евро соответственно.

В эскизах содержатся архитектурные и функциональные решения для строительства центра природного туризма в Кемери, а также предложения по развитию ландшафта парка и его благоустройства с созданием элементов инфрастуктуры активного и пассивного отдыха, развлечений и справочных материалов. Парк находится рядом со знаменитым зданием санатория в Кемери.

Следующий шаг после завершения конкурса - это разработка строительного проекта, которую планируется завершить в 2018 году. В 2019 году планируется начать строительные работы в парке Кемери.