Бывшая фабрика перестроена в пятиэтажное здание, в которое на несколько лет переезжает театр. Для нужд труппы на цокольном и первом этаже созданы хозяйственные помещения, на втором – гримёрные артистов, репетиционный зал и рабочие кабинеты, на третьем – публичная зона с камерным залом, театральным кафе, вестибюлем и гардеробом.
Зрительный зал расположен на четвертом и пятом этажах. Большой и малый залы рассчитаны на 550 зрителей. Во внутренней отделке доминирует аскетизм.
Рядом стоящее двухэтажное здание передано театру для административных нужд. Также благоустроена территория, оборудована парковка.