Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершило масштабный проект перестройки здания бывшей Табачной фабрики в Риге, на ул. Миера, 58а. В обновленные помещения переедет труппа Нового рижского театра.

Бывшая фабрика перестроена в пятиэтажное здание, в которое на несколько лет переезжает театр. Для нужд труппы на цокольном и первом этаже созданы хозяйственные помещения, на втором – гримёрные артистов, репетиционный зал и рабочие кабинеты, на третьем – публичная зона с камерным залом, театральным кафе, вестибюлем и гардеробом.

Зрительный зал расположен на четвертом и пятом этажах. Большой и малый залы рассчитаны на 550 зрителей. Во внутренней отделке доминирует аскетизм.

Рядом стоящее двухэтажное здание передано театру для административных нужд. Также благоустроена территория, оборудована парковка.