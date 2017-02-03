1 февраля в Вентспилсе начал работу новый завод по производству гибких упаковочных материалов Immer Digital. В запуск предприятия вложено более 5 млн евро, а общая сумма инвестиций в проект составит около 30 млн евро. Delfi публикует фотогалерею с открытия завода.

Immer Digital будет производить упаковочные материалы для всех видов пищевых и непищевых продуктов, в том числе свежих, мороженных, твердых, жидких, рассыпчатых, бытовой химии и др. "Наши производственные технологии уже оценили компании Orkla Confectionery&Snacks Latvija, Latvijas maiznieks, Pure Chocolate, Apsara и другие. Заинтересованы в сотрудничестве и литовские, эстонские, скандинавские, российские, украинские и английские предприятия", - заявил исполнительный директор Immer Digital Олег Савицкис.

Завод является частью международного холдинга Immer Group и второй производственной площадкой холдинга. Первый завод по производству полимерных упаковочных материалов Immer Ukrplastic уже более 20 лет обеспечивает полный цикл производства упаковочных материалов – от гранул и красок до готовых рулонных материалов и пакетов.

На заводе в Вентспилсе будет занято около 100 человек.