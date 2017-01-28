Судостроительный завод Meyer Turku на этой неделе передал эстонской компании Tallink новое скоростное пассажирское судно Megastar, использующее в качестве топлива природный газ. Появление судна ознаменует начало новой эпохи в навигации между Таллинном и Хельсинки, повышая комфортабельность пассажирских перевозок и используя еще более экологичные и развитые технологии.

Об этом агентству BNS сообщила пресс-служба судовой компании, отметив, что приступающее к работе на линии Таллинн-Хельсинки 29 января судно Megastar станет самым современным пассажирским судном на Балтийском море. Экологичность судна повышает не только использование в качестве топлива сжиженного природного газа, но и детально проработанная форма корпуса судна, обеспечивающая наибольшую экономию топлива. Судно развивает скорость в 27 узлов.

"Наши архитекторы смогли создать очень эффективную, значительно улучшенную, по сравнению с обычной, форму корпуса, что, на самом деле, было прописано и в нашем договоре. Форма корпуса также снижает уровень вибрации и шума. В сочетании с современным, свежим интерьером, мы создали для нашего любимого клиента Tallink очень успешный проект – судно, которое пассажиры несомненно оценят по высшему разряду. Мы признательны компании Tallink за доверие и отличное сотрудничество. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве корабля: нашу судостроительную команду в Турку и множество наших поставщиков. Именно в результате их командной работы Megastar превратился в великолепный корабль, которым мы можем гордиться", - отметил Ян Мейер, председатель правления Meyer Turku Oy.

По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, за инвестицией в размере 230 миллионов евро стоит целостное видение будущего. "Соединение не просто Финляндии и Эстонии, а всей Северной Европы и стран Балтии, в роли самого предпочитаемого поставщика услуги – одна из самых важных наших целей. При помощи Megastar наше соединение Tallink Shuttle станет самым современным морским соединением в регионе. Мы очень благодарны судостроительному заводу Meyer Turku за строительство великолепного корабля, который обязательно понравится нашим пассажирам. Корабль, оснащенный самыми современными технологиями и экологическими решениями, является лучшим примером высокого уровня и качества судостроения Финляндии и Meyer Turku", - добавил Сталмейстер.

Помимо трех Star-класс, Comfort-класс с отдельным салоном и бизнес-класс с эксклюзивным салоном – для всех пассажиров предусмотрен отдельный бесплатный сидячий салон. На борту судна расположено семь различных ресторанов и кафе, а также бары и пабы. Крупнейший торговый центр на Балтийском море Traveller Superstore охватывает 2800 квадратных метров торговой площади и расположен на двух палубах. На судне также имеется детская зона.

Megastar повысит и комфортабельность пассажиров, путешествующих на автомобилях, поскольку отдельный въезд на автомобильную палубу для грузового транспорта ускорит погрузку и разгрузку судна. Парковочная зона, именуемая гаражом, расположена в непосредственной близости от магазина и доступна к посещению на протяжении всего рейса, что существенно расширит возможности шоппинга на борту Megastar.

Скоростное пассажирское судно Megastar нового поколения, работающее на сжиженном природном газе, будет представлено общественности 27 января в Таллинне.

Ян Мейер вспоминает, что строительство судна заняло почти два года. "Удивительно, какое большое количество дополнительных решений может потребовать новый дизайн. Прежде всего, более года длились работы по планированию и дизайну, которые были тесно переплетены с фазой предварительного производства, сборкой, настройкой и тестированием судна. И наконец, наступает этот великий момент, когда мы можем передать заказчику большое и по-настоящему качественное судно, так, как это произошло сегодня с Megastar. Это – командная работа, которая превышает все индивидуальные усилия", - сказал Мейер.

Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. В качестве топлива Megastar будет использовать сжиженный природный газ, при этом судно может работать и на обычном тяжелом топливе. Использование сжиженного природного газа существенно уменьшит экологический след судна, поскольку уровень эмиссии соединений серы, азота и углерода существенно снизится.

Созданное в эксклюзивном порядке для линии Таллинн-Хельсинки новое судно отвечает всем нынешним и будущим требованиям к концентрации вредных веществ в выбросах в атмосферный воздух в контрольной зоне, в которую входит и регион Балтийского моря. Строительство Megastar профинансировано совместно с фондом Европейского союза Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the sea.