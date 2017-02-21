Проверкой занимались сотрудники airBaltic, Bombardier и SAMCO. Специалисты изучали каждую лопасть турбин реактивных двигателей самолета.

На сей раз техническое обслуживание прошел самолет под регистрационным номером YL-CSB. Это второй самолет CS300, имеющийся в распоряжении airBaltic.

Как стало известно порталу DELFI, третий самолет должен поступить в распоряжение авиакомпании уже в конце марта.

Напомним, что в целом авиакомпания заказала 20 таких самолетов.

В лайнере CS300 насчитывается 145 посадочных мест.