Предприятие намерено приурочить масштабный проект развития музея к 100-летию Латвии, которое отмечается в будущем году. Претендентов просили предоставить архитектурные идеи по развитию территории музея, предусматривающие восстановление находящегося здесь и длительное время не использующегося здания железнодорожного депо (постройки 1868 года). Это здание хотят включить в музейный комплекс.

В ближайшее время комиссия намерена начать оценку предложенных проектов и выбрать трех финалистов.

Музей истории Латвийской железной дороги был основан в 1994 году. С 1996 года музей частично располагается на территории товарной станции Торнякалнс бывшей железной дороги Рига–Елгава, а также занимает бывшее здание ремонтных мастерских. Музей гордится крупнейшей в Балтии коллекцией подвижного состава для железных дорог широкой колеи и обширным собранием, характеризующим железнодорожную историю Латвии. Ежегодно музей посещают более 40 тысяч человек, а в результате проекта развития музейной территории круг заинтересованных посетителей предполагается расширить и вовлечь в него все больше новых людей.