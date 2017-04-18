Автобусный перевозчик Lux Express обновляет автобусный парк и инвестирует почти 3 миллиона евро в специальные, изготовленные на заказ автобусы Scania Irizar i8. Восемь новых автобусов улучшенного комфорта изготавливаются в Испании и прибудут в Латвию в конце мая.

Этим летом Lux Express обновляет свой автобусный парк шестью новыми, изготовленными по специальному заказу автобусами Lounge. Они будут использоваться для обслуживания пассажиров по маршрутам Таллин-Рига и Таллин-Петербург.

В новом автобусе Lounge располагается всего 45 пассажирских мест, в том числе, 15 мест в особо комфортабельной части Lounge, где сиденья размещены по принципу 2+1. Одновременно Lux Express заказал также два новых автобуса с 56 посадочными местами, которые заменят уже имеющиеся и таким образом обновят автобусный парк. В этих автобусах все сидячие места размещены по принципу 2+2. Длина автобуса составляет 15 метров, ширина 2,55 м, а высота примерно 4 м. По маршруту Таллин-Рига будут курсировать пять из новых автобусов Lounge, в свою очередь, по маршруту Рига-Петербург будет курсировать один автобус.

В новых автобусах, как на обычных местах, так и на находящихся в части Lounge, можно найти уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для зарядки электронных устройств, достаточно много места для ног. Каждое посадочное место оснащено ремнем безопасности. В автобусах имеются также автоматы с бесплатными горячими напитками. Во всех автобусах есть беспроводной интернет, кондиционер воздуха и туалет.

Автобусный парк Lux Express насчитывает почти 80 автобусов, средний возраст которых составляет 2,7 года. В 2015 году Lux Express инвестировал в обновление автобусного парка почти 10 миллионов евро, приобретя 28 новых автобусов. В 2016 году добавил еще 9 новых автобусов Scania Irizar, общая стоимость которых составляет 4 миллиона евро. В Lux Express работает более 300 водителей.