В Риге начат снос включенного в список деградирующих объектов здания на ул. Кугю, 15. Как рассказал порталу DELFI владелец недвижимости на месте бывшего полицейского участка планируют осуществить проект Rezidences kuģinieks - возвести жилой дом с коммерческими помещениями, в том числе построить 7-этажную новостройку.

Напомним, что еще в октябре 2011 года здание бывшего участка Управления Государственной полиции по Рижскому региону за 308 350 латов (около 422 000 евро) приобрело ООО Kuģinieks. Тогда предприятием руководили Игорь Скокс и Андрис Крейслерс. Последний в марте прошлого года покинул пост в правлении, а его место занял Раймонд Синявскис, следует из доступной информации базы данных Lursoft.

В условиях продажи здания Рижской думы было сказано, что новый владелец в течение пяти лет обязан провести реновацию или реконструкцию объекта. Синявскис, в свою очередь, рассказал порталу DELFI, что начата реализация проекта.

Разрешение для начала строительных работ было получено в начале августа. Проект жилого комплекса Rezidences kuģinieks включает в себя реконструкцию старого здания и 7-этажную новостройку. Общая площадь проекта составит 5 000 кв. м.

Проект нового жилого и коммерческого комплекса разработала компания Sarma & Norde arhitekti, строительные работы поручены предприятию Aimasa, строительный надзор осуществляет фирма Apreks, а авторский надзор - Sarma & Norde arhitekti.

Предприятие Kuģinieks принадлежит ООО Sporta investīcijas (5%), ООО SRS investīcijas (10%), ООО Skoks (40%) и ООО Swaninvest (45%). Прошлый год компания Kuģinieks завершила с убытками в 16 219 евро.