Компания Getliņi Eko в среду, 24 мая открыла новую теплицу площадью 2992 кв. м для выращивания огурцов, которые планирует продавать также в маринованном виде, сообщил главный агроном предприятия Гунтар Страутс.

В теплице уже высажено 8900 саженцев. Первый урожай огурцов ожидается примерно через две недели.

В теплицах предприятия выращиваются в основном огурцы длиной 30 см.

В магазинах огурцы Getliņi Eko будут маркированы своим логотипом и будут продаваться со своим штрих-кодом. На предприятии будет открыт перерабатывающий цех, где огурцы будут упаковывать в пленку, а также фасовать маринованные огурцы.

Новая теплица оборудована с учетом экономии электро- и теплоэнергии. Огурцы в ней можно будет выращивать и зимой - для этого предусмотрено LED-освещение и система рекуперации воздуха.

В новую теплицу Getliņi Eko вложило 3,85 млн евро. Это уже третья очередь строительства теплиц на полигоне бытовых отходов Getliņi. Строительные работы выполнила стройкомпания Arčers.

Проект реализован при поддержке Сельскохозяйственного фонда в рамках программы развития села на 2014-2020 гг.