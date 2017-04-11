Автомобиль может похвастаться новыми передним бампером с агрессивными сплиттером и воздухозаборниками, боковыми юбками и задним диффузором с уникальным антикрылом, украшенными акцентами в цветах итальянского флага. Из других особенностей стоит отметить карбоновые зеркала заднего вида, новые светодиодные дневные ходовые огни и облегченные колесные диски, обернутые спортивными шинами.

В моторном отсеке скрывается 3,9-литровый двигатель, отдача которого повышена до 790 л.с. (581 кВт) и 870 Нм крутящего момента. Разгон 0-100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость – 341 км/ч. Лучшей управляемости помогает заниженная на 20 мм подвеска.

Сколько может стоить такой автомобиль? Mansory не публикует его цену. Однако цена Ferrari 488 Spider, на базе которого построен суперкар, начинается от 290 тысяч евро.

5 апреля некий очевидец сфотографировал остановленную полицией Ferrari в Риге на Бривибас гатве. В этот же день суперкар прошел техосмотр, который был выдан только на полгода, поскольку в регистре у данного автомобиля имеется отметка: "Временный ввоз. Запрещено регистрировать в Латвии".

По данным портала Delfi, в Латвии владельцем этого автомобиля указана эстонская фирма Starbright, а пользователе - Бетия Маркопа. Единственный член правления фирмы - Кари Варлоос (Kari Wahrloos), который в Facebook указал, что Бетия Маркопа - его супруга. Своей основной сферой деятельности Кари Варлоос называет криптовалюту OneCoin, предупреждения о которой не раз распространяла Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), поскольку считается, что OneCoin действует по принципу финансовой пирамиды.