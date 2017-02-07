Победители конкурса будут названы 6 марта 2017 года.
В конкурсе принимают участие самые разные строительные объекты: школы, церкви, инфраструктура полигона, баня, бетонные и деревянные мосты, крупные общественные здания, частные дома, многоквартирные дома, инфраструктурные решения, спортивные холлы, тюрьма, терминал аэропорта, детский сад, деревянные постройки, производственные здания, музеи, дворец и больница.
Многие объекты являются уникальными не только в контекстве стран Балтии, но и во всей Европе. Например, фонтан в Вентспилсе Fregate "Valzivs" - это самый современный фонтан в Европе, спортплощадка возле Рижской 84-й средней школы (ул. Лиелавардес) - самая крупная в странах Балтии.