ФОТО: На звание лучшего строения Латвии претендуют 88 объектов

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В конкурсе "Лучшее строение Латвии 2016" примут участие 88 объектов не только из Латвии, но также из Швеции, Эстонии и России, в которых латвийцы участвовали в создании проектов.