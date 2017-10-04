Проект предусматривает расширение торгового центра на 30 000 кв.м – до 100 000 кв. м., а количество арендаторов увеличится с нынешних 170 до 250. Проект по расширению предусматривает строительство трехэтажного здания, на верхнем этаже которого будет находится специальная ресторанная зона площадью около 6 500 кв. м. Такие рестораны, как LIDO, Vairаk Saules, BabyBack Ribs & BBQ и Galleria d'Arte, начнут работать здесь впервые, а рестораны Gan Bei City, Čili pica и Double Coffee откроются заново.

Первый и второй этажи нового строения займут магазины брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Reserved и Mohito, а также новые магазины Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, House, Cropp, Sinsay и Moskito. На третьем этаже разместится специальная детская игровая зона площадью 500 кв. м, будет открыт спортивный клуб My Fitness площадью 1700 кв. м. В рамках расширения будет проведена модернизация кинотеатра.

Территория будет благоустроена и озеленена, планируется построить новую подземную автостоянку и дополнительные места парковки. Проект предусматривает также удобное место парковки велосипедов.