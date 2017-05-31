Для разработки локальной планировки может потребоваться от полутора до двух лет. После ее согласования на Закюсале станет возможным строительство жилого квартала. После разработки локальная планировка будет передана на общественное обсуждение.

Планировка необходима для земельного участка площадью 12 гектаров, который находится между Островным мостом и телебашней. Этот участок принадлежит фирме Zaķusalas Estate, владельцем которой выступает компания Merks.

В 2016 году лучшим концептуальным проектом развития Закюсалы было признано решение архитектурного бюро Ruume. На территории планируется создать квартал с домами на 1500 квартир, коммерческими помещениями и необходимой социальной инфраструктурой. Особое значение в квартале получат общественные зоны, на обоих берегах острова появятся променады, часть улиц будет построена по популярному в Нидерландах принципу Woonerf, согласно которому преимущество на улице получают пространства для пешеходов и общественных нужд.