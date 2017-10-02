Приз получили авторы проекта Pullman Riga Old Town – Маартиньш Германсонс, Роберт Валдманис, Олафс Иевиньш, Норма Саулеспуреня, Кристапс Грундштейнс, Алдис Блицсонс и Том Кокинс. Дипломами также отмечены авторы проектов, которые вышли в финал конкурса.

Напомним, что компетентное жюри отобрало 11 претендентов для участия в финальном этапе конкурса из 725 сданных в прошлом году строительных объектов в Риге.

"Характерная черты нынешнего года - среди номинантов не было ни одного масштабного проекта, то есть явного фаворита, как это было в предыдущие годы. Большая часть объектов, выдвинутых на награду в этом году, находится в историческом центре Риги. От заказчиков, архитекторов и строителей потребовались умения и мастерство, чтобы объекты как можно более органично вписались в застройку этой части города, сохранили пиетет по отношению к существующим архитектурным ценностям и вместе с тем обеспечили функциональность здания в рамках выделенного бюджета", - ранее говорил архитектор Риги Гвидо Принцис.

Для оценки объектов, выдвинутых на архитектурный приз Риги, привлекались члены коллегии архитектора Риги, отраслевые эксперты и депутаты Рижской думы. Победителя выбрали, обобщив данные осмотра объектов, оценку экспертов жюри, мнения профессионалов отрасли и отзывы рижан.