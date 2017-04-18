13 апреля истек срок подачи жалоб на закупочный конкурс на строительство первой очереди реконструкции эстрады Межапарка, и так как ни одной жалобы получено не было, можно объявить победителя конкурса, с которым будет заключен договор, пояснил он.

На конкурс было подано три предложения. Самым дешевым оказалось предложение объединения ООО Lemminkainen Latvija и эстонской Lemminkainen Eesti - 24,58 млн евро (без НДС). Оно было отклонено с учетом требований квалификации и технического предложения.

Компания "LNK, RERE" предложила выполнить работы за 26,74 млн евро (без НДС), объединение ООО Monum и литовской Litana ir Ko - за 27,52 млн евро (без НДС).

Из двух последних предложений, отвечающих требованиям конкурса, было выбрано более дешевое. Договор о выполнении работ с "LNK, RERE" будет заключен в четверг, 20 апреля.

В учрежденную в 2017 году компанию LNK, RERE входят ООО ReRe buve, ООО LNK Construction и АО LNK Industries.

Основной капитал учрежденной в 2014 году ReRe buve - 1,03 млн евро, ее оборот в 2015 году составил 5, 595 млн евро, убытки - 409,8 тысяч евро. Компания принадлежит АО ReRe Group.

LNK Construction учреждена в 2016 году, ее основной капитал - 3000 евро, владельцы - Наталья Милова и Александр Милов.

Основной капитал учрежденной в 2005 году LNK Industries - 717,4 тыс. евро, оборот в 2015 году составил 45,37 млн евро, прибыль - 243,48 тысяч евро.

Сумма этого проекта в контрольной смете - 19,4 млн евро без НДС или 23,48 млн евро с НДС. Поэтому на реализацию первой очереди самоуправлению потребуется почти на 9 млн евро больше, чем планировалось, сообщил ранее Буров.

Как сообщалось, первая очередь реконструкции Большой эстрады Межапарка начнется этим летом. Ее планируется сдать в эксплуатацию 18 июня 2018 года.