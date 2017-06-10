Концептуальное название латвийского павильона "Место встречи - Латвия: энергия в нашей натуре". Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком. Расходы на строительство павильона составляют примерно 800 000 евро.

Заявки на участие в выставке подали около 30 латвийских предприятий, большинство из них представляют отрасль логистики. По прогнозам ЛТПП, число участников выставки из Латвии возрастет до 50.

Ожидает, что павильон Латвии на посетят в общей сложности 110 000 человек.

Выставка "Astana Expo 2017" будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - "Энергия будущего".

