Мясоперерабатывающее предприятие Forevers проводит ребрендинг, а следующем году планирует построить новый цех, который в полтора раза увеличит производственные мощности компании.

Предприятие по переработке мяса Forevers меняет свою визуальную идентичность, чтобы подчеркнуть представляемую им отрасль и то, что это — 100% латвийское предприятие. Введение новой визуальной концепции — лишь первая часть планов развития, центральным проектом которых является строительство нового завода , который повысит производственные мощности предприятия на 50%. Планируется, что в строительство нового завода предприятие вложит 22 миллиона евро.

Строительные работы могут начаться в начале 2018 года, а продолжаться они будут полтора года. Новый завод будет построен на территории уже существующего завода Forevers между обоими зданиями.

"Текущие производственные помещения площадью 8250 кв.м ограничивают наше развитие, поэтому мы работаем над проектом нового завода. Площадь производственных помещений в нем достигнет 14 000 кв.м, что позволит поднять выпуск продукции на 50%. Мы также будем применять там современные технологии переработки мяса, что повысит эффективность производства и обеспечит лучшее качество продукции", - утверждает член правления Forevers Андрей Ждан.

Разработку проекта ведет австрийская компания ATP – одно из ведущих европейских предприятий в области интегрированного дизайна, специализирующееся на разработке интегрированных решений для сложных строительных проектов. Генеральный план нового цеха создан немецкой компанией Foodfab – она тоже входит в холдинг ATP.