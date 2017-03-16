Компания Sky Port, которой принадлежит аэропорт в Тукумсе, получила нового стратегического инвестора - бизнесмена Раймондса Кисиелса (на фото). Он рассказал порталу Delfi, что репутация бывших мажоритарных акционеров компании, из-за которой аэропорт не смог получить сертификацию, не создаст новых препятствий для работы компании.

Сейчас совладельцами аэропорта являются Энгурская краевая дума (4,25% долей капитала), зарегистрированная на Кипре фирма Раймондса Кисиелса Kennard Aviation Limited (19,99%) и Wings 4 Sky Group (75,5%).

Кисиелс сообщил, что подписан договор, по которому он станет владельцем еще 27,1% долей капитала Sky Port, которые принадлежат Wings 4 Sky Group. Представители бизнесмена утверждают, что в данных Регистра предприятий новое распределение долей капитала еще не появилось, но это просто формальность.

Раймондс Кисиелс не раскрывает сумму сделки, но подчеркивает, что с 47% акций он практически стал крупнейшим акционером, а вместе с Энгурской краевой думой они контролируют больше 50% долей капитала фирмы. Миноритарным акционером с 48,4% долей капитала станет компания Wings 4 Sky Group, которая еще в 2016 году действовала под названием K.S.AVIA. Именно репутация совладельцев этой компании упоминалась, как одна из причин, по которой в 2015 году Агентство гражданской авиации приостановило процесс сертификации аэропорта в Тукумсе.

Сертификат аэропорта был приостановлен летом 2015 года, а позже аннулирован, потому что от органов госбезопасности была получено заключение, согласно которому некоторые владельцы, бенефициары или руководящие работники не соответствуют требования закона об авиации. Согласно требованиям закона эти лица своим поведением или действиями не должны создавать угрозы безопасности Латвийского государства и общества, демократическому конституционному порядку страны, а также независимости и территориальной целостности государства.



Сделки с оружием

В число совладельцев и членов правления Wings 4 Sky Group и в 2015 году, и сейчас, входит Константин Солодуха, имя которого упоминалось в СМИ в 2014 году в связи со сделкой по продаже нескольких тонн оружия из Молдавии в Армению

Это был не единственный случай, когда на Солодуху, которому принадлежала занимавшаяся грузовыми авиаперевозками компания K.S.AVIA, пали подозрения об участии в незаконных сделках с оружием. В 2009 году Генеральная прокуратура ЛР получила запрос от Генпрокуратуры Узбекистана о привлечении бизнесмена к уголовной ответственности.

В российских СМИ компания K.S.AVIA упоминалась в связи с новостями о контрабанде груза военного назначения.



Надежда на сертификацию

На вопрос о том, не станет ли сотрудничество с Константином Солодухой причиной того, что органы безопасности снова не позволят аэропорту пройти сертификацию Раймондс Кисиелс отмечает: "Законы можно интерпретировать по-разному. Каждый может увидеть угрозу где угодно".

С вопросами о рисках он рекомендует обратиться к новому председателю правления аэропорта Юрису Рекшне, который почти 30 лет проработал на руководящих должностях в правоохранительных органах, в том числе был начальником Государственной полиции и госсекретарем министерства внутренних дел.

"Я представляю большинство - самоуправление и господина Кисиелса. Мне нужно сотрудничать с ними", - так Юрис Рекшня отвечает на вопрос о том, как бывший начальник полиции чувствует себя в связи с необходимостью работать с людьми, которые были осуждены за контрабанду оружия.

Комментируя вопрос о том, почему Агентство гражданской авиации и органы безопасности могут резко поменять свое решение относительно аэропорта, если К.Солодуха по-прежнему находится в числе его акционеров, Юрис Рекшня ответил: "Это мое допущение".

ФОТО: Как выглядит аэропорт в Тукумсе?