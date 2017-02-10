Огромные понтоны были произведены на заводе Marinetek в Олайне и отправлены грузовым транспортом в Финляндию. Всего было произведено 42 понтона, для перевозки которых потребовалось 32 грузовика. Каждый понтон был изготовлен по индивидуальному проекту. Эти понтоны послужили плавучей платформой для комплекса бассейнов, часть которых были заполнены морской водой и другая часть - пресной водой, очищенной специальной фильтрационной системой.
Этот комплекс рассчитан и на любительское плавание, и на спортивные мероприятия – соревнования по плаванию и другим видам водного спорта. Уникальность комплекса заключается в том, что он установлен на воде и не занимает территорию на земле. Благодаря этому удалось установить бассейны в центре города без перестроек и изменений структуры городских строений.
Характеристики проекта:
- Общий размер плавучей платформы – 82,4 метра на 32,90 метра
- Общая площадь платформы – 2710 квадратных метров
- Комплекс рассчитан на одновременное посещение 3000 человек
- Размер бассейна с пресной водой 25 х 16 х 1,65 метров
- Размер специального бассейна для детей с пресной водой 17 х 11 х 0,55 метров
- Размер бассейна с морской водой 25 х 11 х 1,8 метров
- Пресная вода в бассейнах обогревается (27 градусов по Цельсию)