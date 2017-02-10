Латвийская компания Marinetek Latvia произвела и отправила бетонные понтоны для большого плавучего комплекса бассейнов, построенного в Финляндии в самом центре Хельсинки на морском побережье.

Огромные понтоны были произведены на заводе Marinetek в Олайне и отправлены грузовым транспортом в Финляндию. Всего было произведено 42 понтона, для перевозки которых потребовалось 32 грузовика. Каждый понтон был изготовлен по индивидуальному проекту. Эти понтоны послужили плавучей платформой для комплекса бассейнов, часть которых были заполнены морской водой и другая часть - пресной водой, очищенной специальной фильтрационной системой.

Этот комплекс рассчитан и на любительское плавание, и на спортивные мероприятия – соревнования по плаванию и другим видам водного спорта. Уникальность комплекса заключается в том, что он установлен на воде и не занимает территорию на земле. Благодаря этому удалось установить бассейны в центре города без перестроек и изменений структуры городских строений.

Характеристики проекта: