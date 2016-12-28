Международный аэропорт "Рига" сегодня встретил 5 390 000-ного обслуженного в этом году пассажира, что превысило прежний рекорд количества пассажиров за один год.

Рекордным пассажиром стала жительница Эстонии, которая рейсом национальной авиакомпании airBaltic прибыла в Ригу из Таллина.

Член правления аэропорта Нормунд Фейербергс на торжественном мероприятии заявил, что количество пассажиров в аэропорту "Рига" продолжит расти и в дальнейшем. В последние годы в развитие аэропорта инвестировано примерно 100 млн евро, в том числе обновлена взлетная полоса, построен терминал.

Далее планируется усовершенствовать пункт сортировки и сдачи багажа, построить многоэтажную автостоянку и станцию Rail Baltica.

Фейербергс выразил благодарность airBaltic и прочим авиакомпаниям, работающим в аэропорту.

Представитель airBaltic Янис Ванагс рассказал, что в следующем году планируются 10 новых маршрутов, а директор департамента авиации Минсообщения Арнис Муйжниекс выразил уверенность, что количество обслуженных пассажиров в ближайшие годы удастся увеличить до 6 млн.