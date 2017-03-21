Во вторник, 21 марта, в Риге улице А. Деглава, 161, состоялась церемония закладки первого камня в фундамент здания балтийского центра логистики Rimi.

Проект балтийского центра логистики Rimi Baltic стоимостью 75 млн евро предусматривает создание 600 новых рабочих мест. По его окончании через четыре года Латвия станет центральным центром логистики Rimi стран Балтии.

В результате расширения центра логистики нынешние складские помещения предприятия на ул. А. Деглава будут расширены на 42,63 тыс. квадратных метров - до 69,13 тыс. квадратных метров. Это позволит почти на 150% увеличить экспорт услуг логистики. Общая площадь зданий, если учитывать офисно-административный корпус, составит 94 тыс. квадратных метров.

Проект планируется завершить в течение четырех лет.