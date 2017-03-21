Проект балтийского центра логистики Rimi Baltic стоимостью 75 млн евро предусматривает создание 600 новых рабочих мест. По его окончании через четыре года Латвия станет центральным центром логистики Rimi стран Балтии.
В результате расширения центра логистики нынешние складские помещения предприятия на ул. А. Деглава будут расширены на 42,63 тыс. квадратных метров - до 69,13 тыс. квадратных метров. Это позволит почти на 150% увеличить экспорт услуг логистики. Общая площадь зданий, если учитывать офисно-административный корпус, составит 94 тыс. квадратных метров.
Проект планируется завершить в течение четырех лет.