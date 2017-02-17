Предприятие вложило в новую линию свои собственные средства и планирует окупить их в течение пяти лет. Новая линия была создана в прошлом году, но работать начала в этом году.

Новая линия предназначена для автоматизации производства выпускаемых предприятием спреев - Faringospray, Laringospray и Rinogel.

Увольнять работников в связи с автоматизацией производства не планируется, так как производство увеличится и вырастут объемы работ, непосредственно с ним не связанных, например, упаковки продуктов, заверил Борцов.

На старой линии по выпуску спреев работали пять человек, на новой - трое, но они за день выпускают вдвое больше продукции.

Внедрение новой линии позволит увеличить объемы производства спреев на 30%, отметил Борцов.

Производственная линия изготовлена латвийским предприятием Kamri.

Как сообщалось, в 2015 году оборот Silvanols составил 4,115 млн евро - на 26,8% больше, чем в 2014, прибыль - 230,3 тыс. евро

Учрежденное в 1994 году Silvanols занимается исследованиями и производством фармацевтических препаратов и основных веществ. Его крупнейший владелец - Olainfarm (96,69%).