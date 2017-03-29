"Цель перестройки первой АЗС - проверить технические решения, выяснить необходимые для работ сроки и другие подобные нюансы. Вскоре смена бренда прежнего Statoil начнется по всей Латвии и будет продолжаться до осени", - рассказал директор розничной сети Circle K Latvia Виестурс Астичс.

Как сообщалось, в марте 2016 года зарегистрированная в Латвии компания Statoil Fuel & Retail Latvia официально сменила юридическое название на Circle K Latvia, и это был первый шаг в процессе смены бренда, который продлится до 2018 года.

Все договоры и соглашения, заключенные с Latvija Statoil или Statoil Fuel & Retail Latvia, остались в силе. Не изменились также регистрационный номер, номер банковского счета и прочие реквизиты компании.

Изменение юридического названия постепенно происходит на всех европейских предприятиях группы Statoil Fuel & Retail, в том числе в Латвии.

Розничное предприятие Statoil Fuel & Retail было частью нефте- и газодобывающей компании Statoil ASA. В 2012 году его приобрела одна из крупнейших в мире розничных компаний Alimentation Couche-Tard. Также компания получила право использовать название Statoil в розничной продаже до 2021 года.