Таксисты оставляют автомобили на парковке возле здания СГД. Наиболее заметные участники акции - желтые такси бренда Panda, но у здания собрались и таксисты многих других фирм.

Утром примерно 30 таксистов выстроились у входа в здание СГД, некоторые держат в руках плакаты с надписями: "Нереальные сроки для замены счетчиков!", "Посмотри в глаза профессиональным шоферам, которые останутся без работы!".

Среди участников пикета не было заметно представителей крупных перевозчиков Baltic Taxi и Rīgas taksometru parks, работающего под брендом Red Cab.

Акция проходила спокойно, а примерно в 08:30 участники пикета направились на встречу с представителями СГД, чтобы обсудить волнующие отрасль проблемы.

Ранее Латвийское общество таксомоторных перевозчиков объявило о проведении пикета у здания СГД. Таксисты призывают СГД как минимум на шесть месяцев продлить сроки замены старых счетчиков на новые, отвечающие обновленным техническим требованиям.

