В Риге на улице Базницас между улицами Лачплеша и Гертрудес началось строительство многоэтажного жилого дома на 28 квартир.

Строительство дома ведется в рамках реализации второго этапа жилого проекта Club Central Residence, информирует представитель Baltic Sotheby's International Realty Олита Местере.

Общая площадь здания, которое разместится по адресу ул. Лачплеша, 11, составит 3929,5 кв.м. Это будет семиэтажное здание с подземным паркингом. Расходы на строительство здания составят 5,5 млн евро, без учета расходов на покупку земельного участка.

Всего в доме будет 28 квартир: 12 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. На первом этаже - помещения для коммерческой деятельности.

Строительство дома планируется завершить в августе 2018 года. Автор архитектурного проекта и дизайнер интерьеров - фирма SZK/Z и ее ведущий архитектор Угис Заберс.

Девелопер - фирма Axi Invest, строительством занимается компания LNK Industries, а продажей квартир - Baltic Sotheby's International Realty.