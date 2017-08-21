В среду, 23 августа в помещениях рижского торгового центра Bērnu pasaule ("Детский мир") откроется спортивный клуб Matīss сети MyFitness.

В создание спортивного клуба вложено почти два миллиона евро. Спортивный клуб MyFitness Matīss расположен на четвертом этаже торгового центра Bērnu pasaule, по адресу улица Матиса, 25. Площадь клуба – 2300 квадратных метров, и на данный момент этот клуб является самым большим из спортивных клубов MyFitness.

В общей сложности в помещениях клуба одновременно только лишь на занятиях для групп спортом смогут заниматься 120 человек.

На данный момент в сети MyFitness работают 25 спортивных клубов: 18 в Эстонии и семь в Латвии. В конце 2017 года MyFitness планирует открыть свой первый спортивный клуб и в Литве. В ближайшие годы запланировано открытие еще нескольких спортивных клубов в странах Балтии.