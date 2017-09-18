Фотография выше сделана в пярнуском магазине Selver. Как отмечает фотограф Delfi Андрес Путтинг, некоторым сетям даже приходится извиняться перед клиентами, выставляя такие таблички, сообщающие: "Из-за нехватки масла возможен временный дефицит продукта. Приносим извинения за доставленные неудобства!"