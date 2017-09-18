ФОТО: В Эстонии дефицит сливочного масла, в некоторых магазинах прилавки опустели

Foto: DELFI.ee Цена на масло взлетела, и уже сейчас по полкам некоторых эстонских магазинов гуляет ветер. По словам специалистов, ситуация должна нормализоваться к зиме, пишет русская версия эстонского портала Delfi Фотография выше сделана в пярнуском магазине Selver. Как отмечает фотограф Delfi Андрес Путтинг, некоторым сетям даже приходится извиняться перед клиентами, выставляя такие таблички, сообщающие: "Из-за нехватки масла возможен временный дефицит продукта. Приносим извинения за доставленные неудобства!"

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