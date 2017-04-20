ФОТО: В Эстонии откроют самый современный в Европе кинотеатр

Foto: Publicitātes attēli Весной 2019 года торговый центр Ülemiste (Эстония, Таллин) будет существенно увеличен, в нем откроется самый современный в Европе многозальный кинотеатр Apollo. В расширение центра планируется инвестировать 35 млн евро, площадь помещений Ülemiste увеличится на 13 000 квадратных метров. Строительные работы начнутся в 2017 году, а завершатся весной 2019 года.

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