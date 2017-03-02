Уже более месяца в Литве в Каунасе работает реконструированный автовокзал, который его операторы называют самым современным в Восточной Европе.

Жителей и гостей Каунаса автовокзал встречает не только современным зданием и часами внушительных размеров, но и намного более просторным залом ожидания, современной системой информирования пассажиров, подземной автостоянкой и многими другими новшествами.

На Каунасском автовокзале 21 посадочная платформа и три платформы для прибывающих автобусов. Для информирования пассажиров размещено множество экранов.

Пассажиры Каунасского автовокзала могут сами покупать автобусные билеты. Наряду с обычными кассами, действуют кассы самообслуживания, в которых билет можно купить быстро и удобно, рассчитавшись банковской картой. Это первый такой терминал по продаже билетов в Литве.

Пассажиры и их близкие могут еще более удобно приезжать на Каунасский автовокзал и оставлять свой автомобиль на подземной автостоянке. Бесплатная подземная автостоянка рассчитана почти на 200 автомашин. Предусмотрено установить и навес для более 100 велосипедов

Каунасский автовокзал каждые сутки посещает более 10 тыс. человек; сюда заезжают в среднем 700 междугородних и международных автобусов. Общая площадь здания автовокзала составляет 13 200 квадратных метров.

Каунасский автовокзал построен на частные средства, девелопером проекта выступила компания Kautros nekilnojamasis turtas. Строительство обошлось в сумму свыше 9 млн евро.