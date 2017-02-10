В Латвии в Вентспилсе найден уникальный прототип автомобиля РАФ-М1 "Роксана". Об этом говорится записи в Facebook, в которой Майк Моторов благодарит за фотографии Антона Безгузова.

Безгузов в комментариях к записи обещает, что собирается реставрировать этот автомобиль в Вентспилсе. Пока нет точной ясности о сроках восстановления уникального авто, однако говорится о том, что это произойдет в ближайшие годы.

Как сообщается в Wikipedia, РАФ-М1 "Роксана" — опытный образец микроавтобуса Рижской автобусной фабрики, не пошедший в серию. Модель разрабатывалась в конце 1980-х гг. на смену к тому времени морально устаревшей РАФ-2203.

В 1988 году при участии газеты "Комсомольская правда" был объявлен всесоюзный конкурс по дизайну перспективного микроавтобуса, по итогам которого победителями стали рижские специалисты.

Первоначально автомобиль планировался переднеприводным полукапотной компоновки, с продольным расположением двигателя и передним или полным приводом с использованием перспективных узлов АЗЛК, посадка водителя предполагалась позади передней оси. Однако в связи со сложностями с комплектующими было принято решение остановиться на классической, заднеприводной схеме, сохранив расположение водителя за передней осью. Основные агрегаты микроавтобуса использовались: двигатель инжекторный ЗМЗ-406, стойки "Мак-Ферсон" от перспективной модели ГАЗ-3105, пятиступенчатая коробка передач УАЗ. Рулевая рейка и ГУР для прототипа была заимствована у "Форд Транзит".

В 1990 году построенный образец был отправлен на доводку в Англию фирме IAD, специалисты которой внесли изменения в кузов и интерьер. Тогда же модели было присвоено имя "Роксана". Однако распад СССР и экономический спад в бывших республиках не позволил воплотить проект в производство.