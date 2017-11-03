ФОТО: В Латвии стартовали продажи смартфона iPhone X

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI В пятницу, 3 ноября, в мире и Латвии стартовали продажи нового смартфона iPhone X. Смартфон можно приобрести у мобильных операторов или в некоторых магазинах, торгующих электроникой. iPhone X — юбилейный аппарат, который призван переосмыслить концепцию телефонов Apple и проложить дорогу в будущее смартфоностроения. Подробный обзор нового iPhone - в материале - "Обзор Apple iPhone X. Что такого особенного в смартфоне за 1349 евро?"

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