Такой спортивный автомобиль стоит от 200 до 800 тысяч евро, свидетельствует информация крупнейшего в Европе портала по продаже машин Mobile.de.

Интересно, что во время техосмотра зафиксирован пробег – всего 134 км. Возможно после реставрации автомобиля одометр обнулился или "пошел на второй круг".

По информации, имеющейся в распоряжении портала DELFI, этот Ferrari 250 GT/E принадлежит тому же лицу, которое менее двух лет назад приобрело Lamborghini Countach 25th Anniversary, оцененное в полмиллиона евро.

Ferrari 250 — серия спортивных автомобилей, выпускавшихся Ferrari с 1953 по 1964 год. Будучи самой успешной линией компании, серия 250 включала в себя несколько различных модификаций, то есть две разновидности колёсной базы — короткую (SWB) 2400 мм и длинную (LWB) 2600 мм.

Все автомобили оснащались двигателем Colombo Tipo 125 V12 рабочим объёмом 2,953 см³ и мощностью 280 л/с (206 кВт). Он не был самым мощным даже на момент своего появления, однако его лёгкий вес имел большое значение. Ferrari V12 весил почти в два раза меньше, чем его главный конкурент — Jaguar XK6 engine, говорится в wikipedia.org.