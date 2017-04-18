В июле 2017 года планируется завершить строительство первой виллы проекта Mežaparka Rezidences. Одновременно стройкомпания Selva būve начала возведение трех новых вилл, сообщают представители девелопера Domuss.

В реализацию первой очереди проекта Mežaparka Rezidences было инвестировано 18 млн евро. Всего владелец компании Domuss, американская инвестиционная группа NCH Capital, намеревается вложить в проект примерно 40 млн евро.

В 2017-2018 гг. планируется построить четыре виллы, две двухквартирные виллы, два малоэтажных жилых дома и семь секций рядного дома. Для частной застройки будет предложено 49 земельных участков.

Первая очередь проекта завершилась примерно год тому назад. Тогда была благоустроена территория площадью в 31 га между проспектом Кокнесес и Густава Земгала гатве. На территории была построена инфраструктура, новые улицы с брусчаткой и освещением, а также пешеходные дорожки.

"Столь существенного расширения территории Межапарка до этого не было, и не будет в будущем", - утверждает директор Domuss Ралфс Янсонс.