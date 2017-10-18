Девелоперская компания R.Evolution City начала продажу квартир в многоэтажных зданиях проекта Filozofu rezidence, который строится в Риге в Пардаугаве. Общие инвестиции в проект составят около 20 млн евро, сообщила представитель R.Evolution City Илга Габране.

Строительство двух высотных зданий в 22 и 23 этажа с расположенными в них 120 квартирами планируется закончить во втором квартале 2018 года.

Авторами проекта зданий является Arhis arhitekti под руководством архитектора Андриса Кронбергса, строительные работы выполняет компания Velve.

Одной из уникальных архитектурных особенностей проекта является расположение первого жилого этажа – он поднят на 14 метров над землей. На уровне земли находятся только опорные колонны и холл высотой в 12 метров.

На территории Filozofu rezidence (улца Ранькя дамбис, 34) оборудуют баскетбольную площадку, террасы со столами для настольного тенниса и новуса, детские площадки и место для медитативного отдыха с видом на Аллею Философов и берег Даугавы. В холлах зданий разместятся библиотеки, заполненные книгами. Для жителей будут доступны две подземные автостоянки на 122 автомашины, а также наземная автостоянка на 120 машин.

Банк BlueOrange выделил для реализации этого проекта 9,5 млн евро.

В настоящее время в здании Haman комплекса Filozofu rezidence уже началась продажа квартир стоимостью от 1900 евро за квадратный метр.