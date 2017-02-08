ФОТО: в Риге начнут строить новую штаб-квартиру банка ABLV

Летом 2017 года в Риге в районе на участке между улицами Пулквиежа Бриежа, Ханзас и Сканстес начнутся строительные работы по возведению штаб-квартиры коммерческого банка ABLV.

На этом участке в будущем планируется построить квартал новостроек - New Hanza City. Летом 2016 года было начато строительство первой очереди инфраструктуры New Hanza City, а во второй половине года стал известен победитель конкурса эскизов реконструкции расположенного на территории складского здания железнодорожной станции "Рига–Товарная" — здание будет реконструировано по проекту архитектора бюро Sudraba arhitektūra Рейниса Лиепиньша.

Работы первой очереди инфраструктуры предусматривается завершить до лета 2017 года, общие издержки запланированы в размере 9,28 млн евро. Функции генерального подрядчика в рамках проекта выполняет фирма Pillar Contractor. Чтобы работы велись по плану и с соблюдением сроков, ежедневно на территории New Hanza City трудятся около 70 человек.

После строительства инженерных коммуникаций — летом 2017 года — предусматривается начать строительство штаб-квартиры ABLV и прилегающего к нему офисного здания.

Foto: Publiciātes attēls

Процесс проектирования продолжается также для двух жилых зданий на территории New Hanza City — многоквартирных домов премиум- и среднего класса, в каждом доме будет примерно 100 квартир.