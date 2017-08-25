В торговом центре Riga Plaza мобильный оператор Bite открыл первый в Балтии центр обслуживания клиентов "Парк новых технологий Bite". В реализацию этого проекта было инвестировано более 130 000 евро.

Общая площадь парка составляет 150 квадратных метров, что в среднем в четыре раза больше площади центра обслуживания клиентов Bite средней величины. Чтобы обеспечить клиентам возможность испытать новейшие мобильные технологии, в новом технопарке представлены свыше 100 различных устройств.

"В старом центре обслуживания клиентов, который работал в Riga Plaza предыдущие 8 лет, мы обслуживали ежемесячно более 10 000 посетителей. Мы амбициозны и, учитывая возможности, которые предоставляет "Парк новых технологий Bite", а также то, что в новых помещениях мы можем предоставлять клиентам ещё более быстрое и индивидуальное обслуживание, можно предположить, что среднее количество посетителей нашего центра может удвоиться", – сказал руководитель Bite Карлис Булс.