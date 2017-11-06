Обновленный автоцентр Volvo был создан за неполные полтора года, инвестиции составили 870 000 евро. Общая площадь помещений автосалона составляет почти 700 квадратных метров. В салоне произошли существенные изменения, улучшен его дизайн, он стал более просторным и функциональным.

Перемены коснулись не только внешнего вида салона, но и работы сервиса. Вскоре у владельцев автомобилей Volvo появится возможность обращаться к своему сервисному мастеру напрямую, без посредников.

Кроме того, в автоцентре имеется несколько специализированных зон. Просторная и уютная зона отдыха для клиентов визуально отделена от остальной части салона. Создана отдельная зона, в которой доступны аксессуары и продукты Lifestyle, и Car Studio, где наглядно размещены цветовые варианты и элементы отделки салона, а также здесь можно выбрать визуальный облик своего будущего автомобиля.

В обновленном автосалоне будут размещены для продажи только новые автомобили, планируется, что в ближайшее время в соседнем салоне будет представлен также бренд Volvo Selekt, который предлагает малопользованные автомобили Volvo с гарантией.