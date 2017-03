В Риге официально открылись две новые гостиницы, работающие под брендом Park Inn by Radisson, сообщили Delfi представители управляющей отелями компании Rezidor Hotel Group.

Гостиница Park Inn by Radisson Riga Valdemara – отель средней ценовой группы на 178 номеров, расположенный на въезде в Старый город. В здании гостиницы, размещается и единственный в Прибалтике итальянский ресторан бренда Bocca Buona.

Park Inn by Radisson Residence Riga Barona стала первой резиденцией международного бренда в регионе. Большинство из 78 апартаментов с одной или двумя спальнями имеют балкон или выход на террасу, оборудованную мини-кухню, кофеварку, смарт-телевидение и бесплатный беспроводной высокоскоростной доступ в интернет.

"Мы рады, что в Риге открылись уже шестая и седьмая гостиницы под нашим брендом. При тесном партнёрстве с владельцами новый Park Inn by Radisson Valdemara в Риге подтверждает наше стремление к сохранению лидирующих позиций в странах Балтии и предлагает высокий уровень гостеприимства", - заявил региональный вице-президент The Rezidor Hotel Group в Восточной Европе и России Мишель Сталпорт.

Отели Park Inn by Radisson Riga Barona и Park Inn by Radisson Riga Valdemara будут находиться в управлении компании The Rezidor Hotel Group.