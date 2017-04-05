В Риге на улице Катлакална будет построен крупнейший в странах Балтии тематический квартал Decco centrs, специализирующийся на торговле предметами интерьера и дизайна. Об этом сообщают представители Decco centrs.

Комплекс расположится по адресу улица Катлакална, 6b. Квартал будет состоять из четырех зданий, в которых будут находиться магазины-салоны, офисы и склады. Площадь зданий составит 13 500 квадратных метров.

Размер инвестиций в развитие комплекса составит 10 млн евро. Планируется, что Decco centrs откроется для посетителей уже в конце 2017 года. По расчетам девелопера, в комплексе будут работать примерно 25 магазинов-салонов.

Decco centrs сейчас находится в фазе активного строительства. Одновременно компания ищет арендаторов. Сейчас уже зарезервировано 40% площадей комплекса.