В понедельник, 16 октября, в Рижский свободный порт прибыл контейнерный поезд из китайского города Урумчи.

Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был открыт в конце сентября.

Церемония встречи первого на этом маршруте контейнерного поезда прошла на территории компании Rīgas Universālais Termināls. Поезд состоит из 41 контейнера с грузом пищевых добавок.

В церемонии приняли участие министр сообщения Улдис Аугулис, президент Latvijas dzelzcelš Эдвин Берзиньш, посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, посол Китая в Латвии Хуань Юнь, председатель правления LDz Loģistika Вернер Лусис, управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш, представитель TransContainer в Латвии Раймонд Криевиньш, руководство предприятия Rīgas Universālais Termināls.

Первый контейнерный поезд по маршруту Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был отправлен из Урумчи в конце сентября. Из Риги в Роттердам его груз будет доставлен морем.