Это тринадцатый ресторан сети Lido в Латвии. Площадь помещений Lido Damme составляет 390 квадратных метров. Ресторан сможет принять до 140 клиентов одновременно. Летом предусматривается обустроить и уличную террасу. Для удобства семей в помещениях ресторана создан детский уголок.

После реконструкции и расширения торгового центра одним из крупнейших арендаторов его расширенной стала компания Lido.

Заведение в Иманте является первым из ресторанов Lido среднего размера, который будет ежедневно предлагать маленьким клиентам выбрать детский комплект, разработанный специалистом по питанию.

Ресторан будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00. В нем будут работать 25 сотрудников.

В Lido Damme выдерживается дизайн, используемы в самых новых ресторанах компании – LIDO Apelsīns и Origo; его автор – художница Эвия Кирсоне. Новый ресторан отличается и еще одним нововведением – сотрудники носят яркие костюмы, сделанные известным местным дизайнером моды Индрой Комаровой.