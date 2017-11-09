В создание новой гостиницы Relais le Chevalier, которая находится в Старой Риге на улице Калькю, было инвестировано 5 млн евро, рассказал директор гостиницы Евгений Нахман.

Гостиница находится по адресу ул. Калькю, 20. Евгений Нахтман рассказал, что здание для гостиницы было приобретено в 2008 году, а реализация проекта Relais le Chevalier началась в 2009 году. Владельцы гостиницы хотели создать бутик-отель с небольшим количеством номеров, чтобы обеспечить гостям эксклюзивную атмосферу.

Всего в гостинице оборудовано 23 номера, площадь номеров от 15 до 24 кв. метров. Площадь номера люкс составляет 45 кв. метров.

Строительные работы выполняла компания Merks. Гостиница принадлежит фирме латвийской Kalku 20, владельцем которой является зарегистрированная в Швейцарии компания Cormela SA Cormela SA.