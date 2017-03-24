Площадь открывшегося на ул. Элизабетес, 55, магазина составляет 98 кв.м. Им управляет ООО Steak Supply Latvia, партнер созданного в Литве по франшизе Steak Supply предприятия Kepsniu tiekimas UAB.
В Литве уже работают два таких магазина-студии — один в Каунасе и один в Вильнюсе. В литовской столице в течение года планируют открыть еще два. Предприятие намерено развиваться и в Риге.
Магазин-студия Steak Supply предлагает высококачественные стейки из выдержанной говядины, а также мастер-классы по приготовлению стейков под руководством опытных поваров, сообщила Шмите.
"Мы рады открытию специализированного магазина-студии стейков, в котором можем предложить продукты наилучшего качества от проверенных поставщиков и надежных крестьянских хозяйств. В Риге подобный концептуальный магазин-студия появился впервые. Мы предлагаем полный спектр услуг. Посетители смогут выбрать подходящий кусок из нарезанного мяса или попросить нарезать уже заготовленное мясо в магазине, приобрести подходящие приправы и соус, подыскать соответствующее вино и, наконец, освоить искусство приготовления стейка под руководством наших опытных поваров", – рассказал совладелец Steak Supply Лиутаурас Даугирдас.
По информации Firmas.lv, предприятие Steak Supply Latvia основано 4 апреля 2016 года, его основной капитал — 3000 евро, владельцы — Даугирдас – 51% и Мантас Жамайтис – 49%.