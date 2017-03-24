В создание в Риге магазина-студии стейков Steak Supply вложили более 100 000 евро, сообщила представитель Steak Supply Элина Шмите.

Площадь открывшегося на ул. Элизабетес, 55, магазина составляет 98 кв.м. Им управляет ООО Steak Supply Latvia, партнер созданного в Литве по франшизе Steak Supply предприятия Kepsniu tiekimas UAB.

В Литве уже работают два таких магазина-студии — один в Каунасе и один в Вильнюсе. В литовской столице в течение года планируют открыть еще два. Предприятие намерено развиваться и в Риге.

Магазин-студия Steak Supply предлагает высококачественные стейки из выдержанной говядины, а также мастер-классы по приготовлению стейков под руководством опытных поваров, сообщила Шмите.

"Мы рады открытию специализированного магазина-студии стейков, в котором можем предложить продукты наилучшего качества от проверенных поставщиков и надежных крестьянских хозяйств. В Риге подобный концептуальный магазин-студия появился впервые. Мы предлагаем полный спектр услуг. Посетители смогут выбрать подходящий кусок из нарезанного мяса или попросить нарезать уже заготовленное мясо в магазине, приобрести подходящие приправы и соус, подыскать соответствующее вино и, наконец, освоить искусство приготовления стейка под руководством наших опытных поваров", – рассказал совладелец Steak Supply Лиутаурас Даугирдас.

По информации Firmas.lv, предприятие Steak Supply Latvia основано 4 апреля 2016 года, его основной капитал — 3000 евро, владельцы — Даугирдас – 51% и Мантас Жамайтис – 49%.

