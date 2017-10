Балтийский оператор фитнес-клубов My Fitness открыл первый в Европе спортзал, который находится в пассажирской зоне Таллинского аэропорта.

Как отметил председатель правления My Fitness Эрки Торн, расположение бесплатного спортзала рядом с воротами вылета аэропорта - это уникальная концепция.

"Такой Pop Up спортзал определенно отличная возможность размяться в ожидании своего вылета. Если времени немного, это может быть 10-минутная прогулка по механической беговой дорожке или несколько упражнений на тренажере", – говорит Торн. Он отмечает, что аэропорты постоянно увеличивают вложения в сферу развлечений, поэтому в будущем подобные спортзалы, скорее всего, откроются и в других аэропортах крупных городов Европы.

Спортзал My Fitness находится у шестых ворот Таллинского аэропорта. Здесь доступны тренажеры - механическая беговая дорожка, эллиптический тренажер, гребной тренажер, велотренажер и лестничный тренажер. Все тренажеры оборудованы экранами и подключением к интернету. Также имеются четыре тренажера для тренировки стоп, плеч, грудной клетки и спины.

My Fitness основан в 2008 году, и сегодня в его составе 18 фитнес-клубов в Эстонии и 8 клубов в Латвии. В 2018 году My Fitness планирует открыть первый фитнес-клуб в Литве. В команде My Fitness работает почти 500 человек.