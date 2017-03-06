Объем инвестиций, вложенных в перестройку реконструированной части торгового центра, создание современного интерьера и упорядочение инфраструктуры, составил 5 млн евро. Дополнительно в течение года владелец Domina Shopping Eften Capital планирует инвестировать в торговый центр еще примерно миллион евро на технические улучшения, в том числе введение энергоэффективного освещения, открытие новых магазинов и развитие маркетинговых решений. Таким образом, общий объем инвестиций в 2017 году составляет около 6 млн евро.

Со 2 марта покупатели Domina Shopping могут посещать 10 новых и преобразованных по новому концепту магазинов. В реконструированной зоне уже работают популярный британский магазин спорттоваров Sports Direct, салон интерьера Siena, магазин игр и творческих дизайнерских изделий Flying Tiger Copenhagen, магазин местных товаров для красоты Stenders, магазин вещей для дома Top Shop, SEB banka и цветочный магазин Lakstos. В торговом центре открыты также первая в Риге бургерная Subburger, pop-up магазин балтийских дизайнерских вещей Baltic.space и латвийский магазин моды OskaR.

В марте и апреле постепенно по всему торговому центру откроются еще 16 новых магазинов. Круг заведений общественного питания в реконструированной зоне пополнят магазин-кафе Lage Gastronomija и пиццерия нового концепта Cilli Pizza. Также появятся магазин офисных и канцелярских товаров Charlot, Optika Italiana, две аптеки нового концепта Apotheka и Euroaptieka, салон мебели и ламп HEMMA, магазин интерьера Duni, Hobby Style и Audums Pluss. Категория технологий и электротоваров будет расширена магазинами нового концепта Lattelecom и Baltic Data.

В середине марта после реконструкции откроется крупнейший в Балтии обувной магазин CCC. Среди новых обувных магазинов будет и магазин детской обуви Milani, а категорию аксессуаров, украшений и часов дополнят португальский бренд Parfois и магазин Gold Time.