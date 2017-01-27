В реализацию проекта инвестировано более 5 миллионов евро. На предприятии трудоустроено примерно 100 человек. Проект финансировался за счет частного капитала при кредитной поддержке банка ABLV Bank и займа Финансового учреждения развития Altum.

"На заводе Immer Digital реализованы самые прогрессивные современные технологии, которые позволяют производить высококачественные, безопасные для окружающей среды гибкие упаковочные материалы для различных категорий продуктов. Благодаря инновационным запатентованным разработкам, наше предприятие увеличит конкурентоспособность бизнеса и экспортный потенциал Латвии, обеспечит новые рабочие места и мы очень рады, что завод заработает на полную мощность", - рассказывает президент Immer Group Ирина Мирошник.

Immer Digital предлагает своим клиентам упаковочные материалы для всех видов пищевых и непищевых продуктов, в том числе свежих, мороженных, твердых, жидких, рассыпчатых, бытовой химии и др. Компания предлагает производителям инновационные упаковочные решения, которые включают подбор материала, создание уникального и индивидуализированного дизайна упаковок, возможности использования различных печатных технологий. Преимущества технологий цифровой печати позволяют оперативно выполнять индивидуальные и маломасштабные заказы в промышленных объемах, качественно обрабатывать заказы клиентов в кратчайшие сроки.

Такая упаковка экономична, продлевает сроки хранения, удобна при транспортировке и выгодно представляет продукт на торговых полках.



"Наши производственные технологии уже оценили компании Orkla Confectionery&Snacks Latvija, Latvijas maiznieks, Pure Chocolate, Apsara и другие. Заинтересованы в сотрудничестве и литовские, эстонские, скандинавские, российские, украинские и английские предприятия. Наша цель – экспорт как региональные рынки Северной Европы, так и мировые рынки" подчеркнул исполнительный директор Immer Digital Олегс Савицкис.

Завод Immer Digital является вторым заводом группы Immer Group. Благодаря патентам уникальных технологий в отрасли производства гибких упаковочных материалов, Immer Group - один из лидеров отрасли в Европе, первым внедрившим несколько широко используемых в наши дни видов упаковки.

"Мы рады тому, что наша поддержка способствовала созданию нового завода в столь важной экспортной отрасли производства в Латвии, а банк получил нового, значимого клиента," рассказал руководитель отдела финансирования проектов банка ABLV Bank Антон Марченко.

Предприятие АО Immer Digital основано в конце 2015 года с целью производства гибких упаковочных материалов в Европейском Союзе. Предприятие является членом "Латвийской ассоциации упаковки", "Европейской ассоциации гибкой упаковки", а также участником инициативы Safe Food initiative.

Предприятие планирует трудоустроить примерно 100 человек. Завод является частью международного холдинга Immer Group и второй производственной площадкой холдинга. Первый завод по производству полимерных упаковочных материалов Immer Ukrplastic уже более 20 лет обеспечивает полный цикл производства упаковочных материалов – от гранул и красок до готовых рулонных материалов и пакетов.

Услугами Immer Ukrplastic пользуются такие всемирно известные предприятия как Coca Cola, Nestle, JDE, Kraft, Mondalez и многие другие. В Латвии предприятие Immer Digital будет использовать уникальные технологии, патенты и сырье, а также вместе с украинскими коллегами проведет обучение персонала.