Автором проекта является латвийский архитектор и руководитель архитектурного бюро AB3D Юрис Митенбергс, генеральным подрядчиком выступила стройкомпания Merks.

Новый комплекс находится в районе Булдури (ул. Ясмину, 10), в 800 метрах от моря.

Разработчик проекта Jasmine Garden — предприятие LNK Properties, входящее в состав холдинга LNK Group – инвестировало в проект 7 миллионов евро, из которых 3,2 млн евро – кредит банка Citadele.

В каждом здании соответственно по девять или 15 квартир. Площадь квартир от 42 до 100 квадратных метров, жилье предлагается с полной отделкой и оборудованными кухнями.